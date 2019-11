BOLI ME UVO ZA SESTRU! TO JE ŽENA KOJA SE PREKO DRUŠTVENIH MREŽA ODREKLA MENE: Ivan Marinković nikad SUROVIJE nije pričao o Teodori! IZDALA GA!

Ivan Marinković ljut je na svoju sestru Teodoru, za koju je rekao da joj daje deo novca od kirije od stana pošto mu se žalila da neije imala novca ni za hleb.

Ipak, ni to ga nije smekšalo, pa je osuo žestoku paljbu u rijalitiju "Parovi".

- Boli me uvo za Teodoru, ja sam s njom završio svaku priču! Odavno! Ne znam šta radi, nisam je video niti čuo. Dobija deo kirije od našeg stana i to mojom dobrom voljom. Dajem joj pare jer me svaki mesec zove i kuka kako nema hleb da jede! Ma neću da razmišljam o njoj. To je žena koja se odrekla mene koliko se ja sećam. Ona je napisala na društvenim mrežama kako više nema brata. Ja sam bio fer prema njoj i koji je uvek voleo i podržavao. Nema šta više tu da se priča. I ona opet traži i ja odem u poštu i uplatim novac. Eto, takav sam - ispričao je Ivan u jedom dahu o sestri Teodori.

Njega je ova tema izuzetno uznemirila pa je odjurio iz prostorije u kojoj je sedeo sa ostalim ukućanima. Usput je bacio i flašu sa vodom, ali na svu sreću nikoga nije pogodio.

foto: Printskrin / You Tube

Kurir.rs, MV, Happy / Foto: Printscreen

Kurir