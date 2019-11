MASIRAO ME JE, MAZIO, GRLIO... DAJ BOŽE DA MI SE SVI SVETE TAKO KAO ON! Jelena Golubović napravila haos usred vile!

Vrela akcija Jelene Golubović i Pavaa Vladila i dalje je glavna tema u vili "Parova". Iako je ona pokušala da zaustavi sva šuškanja, to joj nije baš pošlo za rukom.

"Daj Bože da mi se svi svete kao Pavao! Masirao me, mazio, grlio. Pa ako je to osveta neka svaki muškarac koji mi se dopadne neka mi se tako sveti! Ako ja njemu tako uzvratim, je l će to biti osveta? Da mu uzvratim maženje i masiranje? Ko je na gubitku?" lukavo je upitala Jelena u razgovoru sa voditeljkom koja je vodila program.

"Jelena me uhodi i ganja me svuda po kući. Ne da mi da legnem u krevet. Jelena je izgubila kompas! Zaboravila je na svog najvećeg prijatelja koji spava pored mene. Dođe i legne na njeno mesto samo da bi bila pored mene", poklopio ju je Pavao tada, aludirajući na Slađanu Petrušić.

