ISPLIVALI ŠOKANTNI DETALJI MILOJKOVE PROŠLOSTI, A MILI GA NAPAO: Bitango jedna, svi treba da ti sude! Znate li šta mu znače TETOVAŽE?! (VIDEO)

Milutin Mili Radosavljević počeo je da iznosi detalje iz prošlosti Milojka Božića, što je mnoge šokiralo.

Svi se pitaju kako Mili zna detalje iz života starijeg takmičara.

"Što joj nisi prepisao? Gde je testament? Jeste dobili u miraz nešto od roditelja? Gde su sinovi da daju nešto u miraz za ovo dete? Sa 15 godina si je uzeo, sram da te bude! Bitango jedna! Sve treba da ti sude", vikao je Mili na Milojka.

"Jesi ti ovde neki pandur? Šta si ti ovde?", uzvratio je Milojko.

- Davao si pare na kamatu, bitango jedna! Ljudi se besili zbog njega! Procenat je bio 30 posto. Neka podigne rukave da vidite šta je bitanga radila! Šta ti znače te tetovaže? Nije on šibicario, ali je on merkao žene i nudio pare na zajam. Eto, to je radio. Posle su ga ubacili u kazino i radio kao obezbeđenje", ispričao je Mili.

