MARIJA DOŽIVELA NERVNI SLOM, A MILJANA PRVI PUT STALA NA NJENU STRANU: Kulićeva kroz SUZE vrištala na Zolu, nikad jače brani MAJKU! Na ivici RASKIDA! (VIDEO)

Marija Kulić je tokom emisije doživela nervni slom zbog svoje ćerke i njenog dečka Lazara Čolića Zole. Naime, Kulićki je zasmetalo što njih dvoje konstantno imaju seksualne odnose iako Miljana ne bi trebalo da ga ima zbog nedavno obavljene kiretaže.

Kulićka smatra da Zola okreće Miljanu protiv nje, pa istakla da joj je Zola prkosio kada mu je zabranila da imaju s*ks nakon abortusa. Miljana je zbog svega raskinula sa Zolom, a kasnije su popričali, pa je ona sve vreme plakala.

foto: Printscreen

"Žena je u klimaksu, došla je ovde da zaradi novac. Ako me voliš, ti bi ćutao. Ti kad bi meni rekao da ja nešto ne treba da radim i da to tvojoj mami smeta, ja to ne bih radila", pričala je Miljana jecajući.

"Miljana, ti bi pustila svoju majku da me vređa. Ti si moju majku vređala, a ništa ti nije uradila. Ti treba sa Marijom da pričaš i da joj kažeš šta ti smeta", govorio je Zola.

"Ti ako mene voliš, ti mene ispoštuj. Vidiš da je žena u klimaksu, vidiš u kakvom je stanju", vikala je Kulićeva.

"Ona hoće nas da razdvoji. Moja majka tebe nikada nije vređala. Tebe samo kad bi jednom uvredila moja majka ti bi napravila haos", pričao je Zola.

