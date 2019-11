KUĆU U PRIJEPOLJU IZGUBIO NA KOCKI, PA SE ZADUŽIO KOD ZELENAŠA: Janjušu porodica zamalo da ostane na ULICI, ali ON ga je SPASAO!

Rijaliti učesnik Marko Janjušević Janjuš priznao je da je u rijaliti ponovo ušao zbog novca, a sada je isplivalo još šokantnih informacija.

Janjuš je u rijalitiju upravo zbog toga što je prokockao porodičnu kuću u Prijepolju i zamalo ostavio suprugu Enu i ćerku Krunu. Naime, Janjušević je imao problema sa finansijama otkako se oprostio od košarkaške karijere, a od "Zadruge 1" nije dobio ni dinar jer je pobegao iz rijalitija. Tada su počeli njegovi problemi, a zbog poroka je uzeo ogromnu svotu novca od zelenaša i dao svoju kuću kao garant da će vratiti novac.

foto: Printscreen

"Janjuš je mislio da će učešćem u prvoj sezoni obezbediti novac da pokrene svoj biznis i od toga finansira porodicu, međutim, pobegao je i time uništio sve. Ostao je bez dinara, a kako nije imao posao, otišao je u Kinu da tamo pokuša da se smesti u dečju školu košarke. Trenirao je dečake u jednom kineskom klubu, a nakon nekoliko meseci čak je doveo Enu i Krunu misleći da će sa njima započeti novi život u Kini. Ipak, nije sve bilo kako je planirao, jedno stavno nije uspeo da zadrži taj posao, te je prvo vratio ženu i ćerku, a onda se i on vratio u Srbiju", započinje priču izvor i otkriva šta je Janjuš uradio po povratku u Srbiju.

foto: Printscreen

"Bio je u depresiji i nije znao šta će sa svojim životom, a dugovi su se gomilali. Počeo je da se kocka misleći, kao i svi ljudi koji se dohvate tog poroka, da će mu to doneti odjednom veliku zaradu. Malo pomalo Janjuš je trošio i ono što je doneo iz Kine, a novi priliv novca nije imao. Kada je ostao bez dinara počeo je da uzima novac od zelenaša, a kada je svota kojuje pozajmio postala pozamašna, dao je porodičnu kuću u rem. Naravno, sve pare je prokockao, a nije imao od čega da vrati zelenašima novac. Kada je došao u bezizlaznu situaciju, bukvalno se već pripremao na to da će mu porodica ostati na ulici, usledio je poziv koji ga je spasao. Produkcija je kontaktirala s njim da dođe na razgovor povodom učešća u trećoj sezoni "Zadruge", a on je već sutradan bio u prostorijama televizije.

"On je zato tražio da svoju zaradu dobije unapred kako bi pokrio veliki dug i spasao porodičnu kuću u Prijepolju. Mitrović mu je izašao u susret i pre ulaska u rijaliti Janjuš je dobio novac kojim je isplatio gotovo ceo dug koji ima kod zelenaša i ostavio nekoliko hiljada evra supruzi kako ne bi brinuo za ćerku Krunu i da li će imati sve što joj je potrebno", završava izvor.

foto: Printscreen/Magazin In

Kurir.rs/K.Đ/S.Telegraf, Foto: Sonja Spasić

