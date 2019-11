MILIJANA I MILOJKO IMAJU BIZARNE RITUALE U PRIVATNOM ŽIVOTU: Božićeva 2 dana u nedelji KUPA starijeg muža i stavlja mu OVO! ŠOK!

Milijana i Milojko Božić pored toga što su mnoge šokirali razlikom u godinama, isplivao je još jedan skandalozan detalj njihovog života.

Naime, Milijana i Milojko navodno imaju specifičan način zabavljanja, i to dva puta nedeljno, kada Milijana, prema rečima njene prijateljice, kupa Milojka i navlači mu pelene.

foto: Printscreen/Happy

"Milijana se loži na matorce, ali nijedan od njih osim pažnje, odnosa i novca nije želeo da ispunjava njene pomalo čudne potrebe. Milijanu posebno uzbuđuje to što četvrtkom i subotom njih dvoje imaju običaj da se zatvore u kuću, a onda Milijana kupa Milojka. Detaljno ga je prala, a potom mu stavljala bebi puder i umotavala ga u pelene. Kada mi je govorila o tome, molila sam je da ne priča nikome više, pošto je već navukla na grbaču dovoljnu osudu zbog razlike u godinama. Mislim da je to jako bolesna razonoda, ali ona je pričala to mnogim drugaricama", kaže Milijanina drugarica.

Ona je navela još jednu bizarnu stvar koju radi Milijana.

"Ona bi da dojila, nunala ili udarala po zadnjici, zavisno od raspoloženja. Volim je i ja, divna je osoba, ali to nije normalno ponašanje. On je jako voli, zar nije to jasno s obzirom na to koliko ga vara na televiziji", kaže drugarica.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/K.Đ/S. Telegraf, Foto: Damir Dervišagić

Kurir