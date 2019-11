IZGLEDAJU KAO SAVRŠEN PAR, A IZA ZATVORENIH VRATA HAOS?! Sani prevario Nataliju i to ne sa JEDNOM ŽENOM i skidao se pred KAMEROM!

Sani Ibraimov i njegova supruga Natalija umalo se nisu razveli kada je ona saznala da je on onanisao sa devojkama preko Skajpa.

Denserka je pre devet godina bila učesnica "Farme", a suprug joj je javno pružao najveću podršku. Međutim, dok je ona zarađivala novac njen muž ju je kod kuće varao sa raznim devojkama preko interneta.

Natalija Ibraimov zavela je manekena Baneta Jankovića pred kamerama, a on nije mogao da sakrije koliko mu se dopada zgodna pevačica, pa je piljio u njeno zgodno telo i koristio je svaku priliku da je dodirne. Čak je i priznao da je ona njegov tip žene i da bi bio sa njom da je slobodna žena, ali Natalija ipak nije dozvolila da pređu tu granicu.

"Natalija ga je pred kamerama hvalila kao savršenog muškarca, ljubavnika i, pre svega, čoveka. Dovoljno da nadobudne ženske krenu u napad na privremeno slobodnog Sanija. Sve je počelo sa bezazlenim dopisivanjem preko Fejsbuka. Vrlo brzo je i njemu i njima postalo dosadno da samo razmenjuju poruke, pa su prešli na skajpovanje", kaže izvor blizak bračnom paru Ibraimov.

"Sani je apstinirao, nije imao s*ks preko dva meseca. U najboljim godinama, testosteron ga je drmao kao lud. Gledao je svoju zgodnu ženu na malim ekranima, a nije mogao da ima s*ks. Opasnice koje su mu nudile druženje zadovoljile su se i virtualnim ćaskanjem preko video poziva, što je malo pomalo prešlo u pravi seks preko kamera. Sani je otkrio virtualni seks i navukao se na njega kao malo dete. Devojke sa druge strane su mu pokazivale gole grudi, gola međunožja, a on je sa druge strane njima pokazivao svoj penis u erekciji, govorio je šta bi im radio i sve vreme je onanisao. Nekada je to trajalo i satima. On je čak prestao da gleda Nataliju na "Farmi" kako bi provodio što više vremena sa svojim virtualnim ljubavnicama. Kada je Natalija izašla sa "Farme", on je deaktivirao nalog i pravio se da ništa nije radio. Ipak, jedna od devojaka poslala je Nati njegove fotke na kojima onaniše i ova je poludela. Napustila ga je na nekoliko dana da shvati šta je uradio. Bili su na korak do razvoda. Sin Dejan je glavni krivac što se denseri nisu razveli posle toliko godina braka. Natalija nikada nije oprostila Saniju to što joj je uradio", završava izvor blizak Ibraimovima.

