ZOLA JE VUKAO ZA KOSU, PLJUNUO, PRETIO DA ĆE ZAKLATI I NJU I MALOG ŽELJKA: Miljana Kulić pretrpela pravi HOROR sa dečkom, ništa ne sme da kaže od ŠOKA!

Lazar Čolić Zola nakon Zadrugovizije psihički i fizički je maltretirao devojku Miljanu Kulić, čiji su mučni jecaji odzvanjali iz bekstejdža.

Kako izvor sa lica mesta otkriva, Miljana je od Zole preživela pravi pakao ispred studija, pa je kasnije haos nastavljen u kombiju i u izolaciji. Kulićka se, kao i svaka žrtva nasilja, oduzela i nije mogla da odgovori na njegove zastrašujuće pretnje.

foto: Printscreen

"Nakon što su završili svoju izvedbu, još na stepenicama Zola je počeo da viče na Miljanu i da joj dobacuje ružne reči. Kako ona nije obraćala pažnju na njega, on ju je povukao za kosu, a kada je video da je obezbeđenje blizu, okrenuo ju je ka sebi i zapretio joj da će debelo platiti zbog poljupca sa Gavrićem, kao i da će zaklati nju i Željka ukoliko ga bude ostavila", priča izvor sa lica mesta i napominje da Kulićka nije ličila na sebe i da se toliko uplašila Lazarevih pretnji da je ostala bez reči.

Lazar je nastavio ispred studija, dok su čekali kombi da ih preveze, da je vređa i omalovažava. Kulićka se toliko uplašila da je zanemela, posebno što joj je Zola zapretio da će i njenog sina da povredi, to ju je slomilo.

"Kada je stigao kombi, on je prvi ušao, a kako ona nije mogla da se popne, zatražila je pomoć i tada je usledio pravi šok. Zola joj je prišao i umesto da joj da ruku i pomogne joj da uđe u kombi, on ju je pljunuo u lice. Miljana je obrisala njegovu pljuvačku sa lica i sa suzama u očima ušla u kombi" , završava izvor.

foto: Printscreen

Inače, Kulićka je sve vreme pokušavala da unormali Lazara, a zabrinutim zadrugarima je ponavljala samo jedno.

"Ljudi, Zola je bolesno ljubomoran, maltretira me, iako mi ne verujete. On će ubiti mene i Željka, to mi je lično rekao. Plašim se da ga ostavim, da nas ne povredi", pričala je Miljana sa nekoliko zadrugara i dodala:

"Ja sam glupača što ga nisam još u junu prijavila za maltretiranje. Htela sam i krenula sam ka policiji da ga prijavim zato što je zlostavljao Željka i što me je maltretirao, ali me je i tada uhvatio na foru i zamolio me da odustanem od toga, što sam i uradila."

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/S.Telegraf, Foto: Printscreen

