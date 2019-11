MARINKOVIĆ ZAVRŠIO KOD PSIHIJATRA, OTKRILI NJEGOV NAJVEĆI PROBLEM: Jelena zabrinuta, njihova veza zbog toga ISPAŠTA! (VIDEO)

Ivan Marinković i Jelena Ilić ponovo su zajedno u rijalitiju, a mnogi su se pitali zbog čega se njih dvoje najviše svađaju.

Učesnica je objasnila kako su počeli njihovi problemi u vezi.

"Nema me 14 dana i on već ovde pravi haos! Opet je glavni problem u našoj vezi alkohol. Ivan je imao utisak da sam ga ostavila dok je bio sam ovde, imao je osećaj da su moje emocije manje, da sam drugačija. Naravno da se svađamo i to nije ništa novo", rekla je Jelena.

"Postoji Jelenina krivica, ali najveći deo je moja krivica. Na pregledu svih lekara, psihologa i psihijatra, rekli su mi da je najveći problem alkohol. Meni je Jelena predivna žena kada sam ja dobar, najbolja je na svetu", govorio je Ivan.

