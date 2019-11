MAJA MASAŽA NADRLJALA U CRNOJ GORI, PREBILA JE DRUGARICA: Otišle zajedno na letovanje, ona upoznala BOGATOG RUSA, pa rijaliti učesnica doživela HOROR!

Maja Đorđević (Maja Masaža) svoju prošlost krije kao zmija noge, iako se već dovoljno dobro upoznala sa svojim cimerima.

"Maja je imala par dobrih drugarica sa kojima je bila nerazdvojna ali od kada joj se dogodio problem u Budvi, potpuno se promenila! Naime, njih dve su otišle zajedno na letovanje baš kao što najbolje drugarice obično i rade, ali Maja nije mogla ni da nasluti da će se sve pretvoriti u pravi pakao", priča izvor i dodaje:

"Jedva su čekale da stignu na more kako bi uživale u noćnom provodu i prelepim plažama, ali odmah prvo veče njihovom prijateljstvu je došao kraj! Naime, Majina drugarica je u diskoteci upoznala bogatog Rusa koji joj se odmah dopao i poželela je da ga vodi u sobu, i pritom zamolila Maju da dođe kasnije u apartman kada joj se ona javi. Međutim, nakon skoro šest sati čekanja rešila je da ode i vidi šta se dešava jer je bila premorena i nije joj bilo ni do provoda ni do šetnje."

"Kada je došla u aprtman normalno je pozvonila na vrata koja joj je otvorila vidno besna drugarica! Ona je odmah skočila na Maju tražeći odgovor zašto je došla, a nije je pozvala, što ova nije mogla da prećuti i rekla joj je ako hoće se*s može da se seli i da je ništa ne zanima! Tada je nastao pravi haos, u kom je Maja izvukla deblji kraj. BIlo je tu čupanja za kosu, psovki, ma pravi haos, dečko je odmah pobegao onako skoro pa go iz sobe, dok su Majine stvari letele sa balkona! Pravi cirkus su napravile u pet sati ujutru! Odmah nakon toga Maja je istrčala na ulicu i krenula da skuplja svoje stvari. Otišla je odmah iz apartmana i rešila je da se ne vraća kod nje, nakon povratka kući danima nije mogla da se oporavi što od šoka, što od izdaje", priča izvor upućen u priču.

