KULIĆEVA GA UZELA ZA KUMA, PA OSULA PALJBU! Nazvala ga Mikijevom bledom kopijom, a tek da čujete ZAŠTO!

Miljana Kulić priznala je Zoli da, između ostalog, misli da je Janjuš "samo bleda kopija Mikija Đuričića". Izgleda da su sinoćna "Pitanja gledalaca" ostavila na nju baš jak utisak. Od tada, ona se ne smiruje, pa čak ni kuma ne zna kako da izbegne kad oplete po okruženju.

"Janjuš je bleda kopija Mikija Đuričića. On je tako išao po kući i pričao sam sa sobom", istakla je ona, a njen dečko brzo se složio sa njom.

"Njihove šale nemaju dodirnih tačaka", izjavio je on.

foto: Printscreen

Takođe, Miljana je govorila i o Maji Marinković, te otkrila da je mnogo počela da je nervira.

"Maja je mnogo počela da me neriva. Ode sa mnom u WC, pita me za savet, pa onda ode sa Vladimirom, ljubi se, pipka... Na žurki je mnogo počela da me nervira, imitira Staniju, a ne može da joj priđe. Presmešno!" nije se smirivala ona.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir