STANIJA ULAZI U RIJALITI ZBOG TOMOVIĆA?! Jedan muškarac otkriva sve o STARLETI, smislila je plan da Crnogorcu DOĐE GLAVE!

Stanija Dobrojević ponovo će ući u rijaliti, kako kaže otac Maje Marinković, a razlog je Vladimir Tomović.

Naime, Majin otac kaže da je njegova ćerka Stanijina drugarica, kao i da namerno zavodi Tomovića, jer je to sve deo plana.

foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković

"Vladimir misli da može da vrti svaku devojku oko malog prsta, a Maja mu ne ide uz dlaku. Nema to nikakve veze sa malom Minom Vrbaški, ona je trenutno kolateralna šteta. Pravi Crnogorci se ne ponašaju kao on. Ne može Maja da se takmiči sa Minom, ipak joj Mina nije ni do kolena. Njih dve su dva različita sveta. On kao da je neka faca, govori mojoj ćerki da dođe da ga poljubi za laku noć, videli smo kako mu je odbrusila. Igra sa njim toplo-hladno, a pravi haos će biti kad uđe i Stanija", otkrio je on, pa zaključio:

Ima on da pobegne glavom bez obzira! Pravo da vam kažem, uživam gledajući Maju kako se igra, jer ona nije amater kao što je većina njih!"

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Svet, Foto: Printscreen

Kurir