EVO U ČEMU JE MARKO BIO ISTI KAO PETRUĆI! Devojku našao u rijalitju, a glumac mu je zamerio JEDNU STVAR!

Marko Petrušević Petrući učestvovao je u "Zadruzi", a tamo je i započeo rijaliti vezu sa Rebekom Popović. Preminuli glumac, Branislav Petrušević Petrući, je pomno pratio šta se dešava i za sina je rekao da je isti kao on po temperamentu, ali da nije pričljiv na njega, što mu je malo i zamerio.

"On sad novu devojku ima, on je sklon promenama, ne znam jel pivo odradilo nešto tu? Marku treba verovati. Rebeka je simpatična devojka. Pratim "Zadrugu" zbog Marka, ali ne mogu da ispratim sve njegove veze jer mali je vrlo temperamentan. Na tatu je, ali nije baš pričljiv na tatu. On se ponaša isto kao i u privatnom životu, to je Marko, nema ni "g" od glume. On je rekao da neće da se bori za reč, da neće da se prepliće, ja se 40 godina bavim glumom, znam šta znači uskakati u replike, uzimati tuđe replike, to bi se ovde zvalo krađa kadra. A on uopšte nije u toj priči", rekao je tada Petrući.

"Ja nemam kontakt sa njegovom devojkom, to je bila jedna od dužih najkraćih veza. Marko nije dugo bio sa tom devojkom, upoznao sam je, ali nisam je viđao, ne znam njene reakcije. Od njegovih drugova sam čuo da će ta veza biti zaleđena, jer on ulazi u "Zadrugu". Ja sam mu rekao da se ponaša najprirodnije. Nisam očekivao da će ostati toliko dugo. Ta njegova prirodnost, to je najvažnije, ne može se dugo folirati, maska vrlo brzo spadne. Ljudi koji me sreću, koji me ne poznaju, kažu mi: "Dopada mi se tvoj sin, vrlo je prirodan i normalan dečko". Ja to znam, on je stvarno takav, iskren, kod njega nema foliranja i to se prepozna", pričao je Branislav s ponosom o svom sinu.

