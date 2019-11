JEDVA SU MU SPASLI NOGU, TAJ PERIOD BIO JE STRAŠAN: Otac Mlađana Jovanovića iskreno o POTRESNIM situacijama koje je prošao njegov sin!

Joca, otac Mlađana Jovanovića progovorio je o bolnom periodu života svog sina.

Kada se bavio fudbalom desilo se to da su Mlađanu jedva spasli nogu.

"To je bilo katastrofa. On meni tada kaže: "Tata, kako? Trenirao sam, igrao sam utakmice i da ja nemam sreće u sportu, da mi jedva spasu nogu". To kada se desilo na Banjici, to je bilo strašno! Jedva su ga spasli! Strašan je bio taj period. I ja sam nekada igrao profesionalno fudbal. Kada je sve to trebao da kruniše, tu svoju karijeru, to se desilo. Katastrofa! On je izuzetno to teško podneo, ja nemam reči, ali je ostao jako veseo i pošten do srži i nakon toga", govorio Mlađanov otac Joca.

"Mlađa ne može da se opusti zato što je njega možda i sramota da pred kamerama pruži onu ljubav koju obično pruža curama. On je napolju poznat kao švaler. Mada, on ako je sa jednom devojkom, neće da leti sa cveta na cvet. Jako je odan, skroman, izuzetno je pošten, nije kvaran", govorio je Joca Jovanović kada su ga pitali kako komentariše odnos sina i Nine Babić.

