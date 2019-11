NE MOGU DA KAŽEM DA JE NE VOLIM! ZOLA MILJANI OPROSTIO PESNICU? Rijaliti par raskinuo, a ovako sada Čolić priča o Kulićevoj!

Miljana Kulić je posle incidenta sa Lazarom Čolićem Zolom, kog je udarila, priznala da je niko ne podržava.

Ona je istakla da nije slušala ni majku, a ni sestre, kao i da je mislila da je najpametnija.

foto: Printscreen

"Opet sam udarila glavom od zid, znala sam da će se ponoviti repriza. Ja mu želim sve najbolje u životu. Ja sam mu prišla, jer sam ja dobar čovek. Sve me je stiglo - i kiretaža, i odnos između moje mame i njega", pričala je Miljana, a onda je progovorio i Zola.

"Počeo je bio sastanak da biramo ko je lažan prijatelj i sve je krenulo od njenog polivanja vodom. Ona je opet to uradila, uveče, kad je bila emisija, ja sam se non-stop ispitivao šta joj je, da li može da se smiri, rekao sam joj da me je ponizila i sebe, i mene. Ona je polila vodom moju garderobu i vraćala se, a onda je rekla: "Sad nema potrebe da me braniš kad je Saška rekla da sam k*rva". Ja sam je zamolio da ne vređa prema meni i ona nije vređala nikoga. Ali je ona opet to sebi dozvolila ponovo. Ja nisam rekao da je Saška u pravu, samo sam rekao da nema potrebe da je branim, jer mi nismo bili zajedno", istakao je Zola i dodao:

foto: Printscreen

"Ona je sutradan prišla i pitala me da li sam gladan, ja sam ljut rekao da mi se skloni sa očiju, to je jedini naš susret. Posle toga se dešava da ona jutros prolazi ispred paba i peva neke pesme, posle toga prolazi sa Mirkom i drže se za ruku kao devojka i dečko. Njena majka ni u jednom trenutku mi nije prišla i pitala me da li mi nešto treba. Ja ne mogu reći da je ne volim, volim je, ali ja razmišljam o svemu, stavljam stvari na vagu, razmišljam koliko je sve ovo vredno."

Dok je Zola govorio, Miljana je bojkotovala tako što je izašla iz Bele kuće. Dok se njen bivši dragi ispovedao, Kulićeva je pevala i pesmom prikrivala svoje emocije.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir