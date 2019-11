OTAC MI JE BIO PRED UMIRANJEM, A NIJE HTEO U BOLNICU: Nikola Orozović iza osmeha krije veliku TUGU, problemi u porodici traju 15 godina! (VIDEO)

Nikola Orozović popričao je sa Lepim Mićom o svojim roditeljima, a posebno o ocu koji nije dobro.

Mića ga je savetovao da ne bude odsutan, pa je učesnik rešio da se poveri starijem takmičaru.

foto: Printscreen

"Ja kada legnem u krevet, meni mozak odluta. Ja sam rekao mojima da se ne javljaju, jer sam rekao da ne bih voleo da se o tome nikad ne sazna. Ali sam shvatio da ako ne kažem, da neću moći sa tim", pričao je Nikola i dodao:

"Problem u porodici traje 15 godina. Otac ima problem, nije u dobrim odnosima sa majkom. Nešto što je on radio, pa se to odrazilo na psihu i to će se sigurno saznati napolju, ali ako će da se sazna, bolje da ja ispričam. Posledice rata... Ja jedini vodim računa o ocu, ne mora da ima staratelje, bio je pred umiranje, ali nije hteo u bolnicu, pa sam morao ja da ga odvedem u bolnicu. Volim ga najviše na svetu, život bih mu dao. Ja sam sa svima dobar, uvek sam bio taj koji je spajao celu porodicu."

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Sonja Spasić

Kurir