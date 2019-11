ISTETOVIRAO JE MOJE IME, A ONDA SMO NAPRAVILI VERIDBU! Šopićeva je bila na korak do braka, a onda je sve PALO U VODU!

Ivana Šopić otkrila je u razgovorui sa još nekoliko zadrugara da je bila na korak do braka, ali da joj se zvezde ipak nisu osmehnule. Ovo o njoj niko do sada nije znao, pa je uspela da iznenadi kao nikad pre.

"On je istetovirao moje ime. Pravili smo veridbu. On je radio kao školski pandur u školi. Ja '92 godište, on je '90. I mi se tu smuvamo. Počeli smo da živimo zajedno i on napravi neko s*anje, dobije otkaz... Sad nismo zajedno", ispričala je ona.

Bora ju je tada upitao da li je možda bila u vezi sa zauzetim muškarcem, ali ona je to brzo negirala.

"Nisam nikad bila sa zauzetim muškarcem ili sa oženjenim", kratka je bila Ivana.

