MOJA OSEĆANJA SU SAMO JAČA: Milijana sela Žapcu u krilo, a imaju samo jedan ZAHTEV! (VIDEO)

Milijana Božić počela je potpuno opušteno da se ponaša sa svojim ljubavnikom Nemanjom Stamatovićem Žapcem.

"Meni je mnogo drago što vidim Milijanu, malo mi je Milojko naporan sa ponašanjem, ali i to je rijaliti", govorio je Žabac, pa se ona nadovezala:

foto: Printscreen/Happy

"Moja osećanja se nisu promenila, možda su i jača, srećna sam što sam ga videla, ali mu je i dalje ne verujem. Mislim da se on samo igra. Sve to dobro izgleda, ali sam svesna da je nemoguće ono što on priča. Plakala sam zbog njega u Tajnoj sobi. Plakala sam kada sam mislila da se neće vraćati."

"Želim da zamolim da budem u krevetu do Milijane. Spavaću kod Milijane", kaže Žabac, a Milijana se složila.

"Ja sam za, ali Milojko nije", rekla je ona.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Happy

