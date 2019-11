MA, KAKVA PLASTIČNA HIRURGIJA! Ni ovo na licu od saobraćajke nisam dirala?! Slađa Petrušić ZAPANJILA PRIZNANJEM!

Slađa Petrušić razgovarala je u dnevnom boravku "Parova" sa Sanjom Mirkov i Slađom Petrović o plastičnoj hirurgiji. Njeno veliko priznanje mnoge je iznenadilo, jer je tom prilikom stavila tačku na brojne gradske priče.

Naime, nekadašnja voditeljka otkrila je da nikada nije išla pod nož, čak ni da sredi nepravilnosti koje je zadobila u jednoj saobraćajki, o kojoj, pak, nije detaljisala.

"On je studirao medicinu u Rusiji i sve poznate ličnosti su išle kod njega. On odlično radi svoj posao", pričala je o jednom lekaru Petrovićka, pa nastavila: "Jedan je od najboljih hirurga u gradu. On uradi onako kako on smatra da treba. Kad neko traži nešto više on odmah tu osobu pošalje negde drugde", istakla je ona, a onda se Petruševićeva nadovezala:

"Meni su ponudili u jednoj klinici, ali neću sada da imenujem... Kao šta god budem želela, oni će to uraditi. Ja stvarno to ne volim i pisalo se o tome u medijima. Čak ni ovo na licu od saobraćajne nesreće nisam sređivala", zgranula je Slađa.

Njih tri tada su se složile da je preterivanje loše i da u svemu treba imati meru. Pogotovo Slađa Petrušić, koja smatra da sve devojke koje počnu da se bave javnim poslom prvo drastično promene fizički izgled, umesto da rade na svojim unutrašnjim kvalitetima.

foto: Happy screenshot

