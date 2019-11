HTELA JE DA PRIVUČE PAŽNJU, PA ZAMALO OKONČALA SEBI ŽIVOT?! A evo i zbog koga: Milijana otkrila SVE bez dlake na jeziku!

Milijana Božić otkrila je u okviru "Parografa" da je pre nekoliko godina popila dve table sedativa zbog starijeg, zauzetog muškarca. Kako kaže, ona nije pokušala da se ubije, već samo da privuče pažnju.

Učesnica „Parova“ odgovarala je na pitanja na poligrafu i sve iznenadila kada joj je postavljeno pitanje da li je pokušala samoubistvo.

- Da, ali to nije bilo iz želje da se ubijem jer imam strah od smrti. Nikada neću umreti. Pokušala sam ovo iz inata, da uplašim najbliže. Popila sam dve table sedativa da se opijem i nestanem. Ovo nikada neću zaboraviti, tešku ranu je ostavilo u mom životu. Jedan muškarac me je strašno izludeo, nisam mogla da podnesem drugu ženu kraj njega - rekla je Milijana.

Na pitanje da li je bila žrtva silovanja, ona je dala neobičan odgovor.

- Da, desilo mi se to, ali nije to bilo pravo silovanje, ništa mi nije falilo, ali nisam htela da se dam tom čoveku. Gadi mi se on. On je dobio zasluženu kaznu. Pametno sam se izvukla iz toga, tako da sam ja pobednica, a ne žrtva.

Milijana je nastavila da šokira, pa je na pitanje da li je bila u paralelnoj vezi sa svojim suprugom Milojkom Božićem i njegovim prijateljem, rekla da jeste.

Takođe, priznala je i da je bila zaljubljena u profesora fizičkog iz škole i da mu je slala poruke. Kako kaže, davala mu je signale da hoće da bude sa njim, samo je o njemu maštala.

