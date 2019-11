RIJALITI MU JE PRIPREMA ZA ŽIVOT IZA REŠETAKA: Dario Šogorović mora u zatvor, tukao se u klubu!

Dario Šogorović otkrio je pred kamerama da je dobio sudsku presudu prema kojoj mora da ide u zatvor.

On je jednom prilikom priznao da mu ne smeta zatvoren prostor, ali da mu je rijaliti priprema za život iza rešetaka.

"To se dogodilo davno, napali su me u jednom klubu. Branio sam se, ali sam im naneo povrede, zbog kojih ću da odgovaram. Nisam kriv, nikog nisam provocirao, niti dirao. Napali su me, život mi je bio ugrožen. Da se nisam branio, grupa bi me unakazila", rekao je Šogorović.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Damir Dervišagić

Kurir