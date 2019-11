USKORO ĆE DA MU RODI DETE, A OVOGA NIJE SVESNA! Otkrivena velika tajna Đorđa Tomića: Afera sa bogatašicom mnogo ga je KOŠTALA U ŽIVOTU!

Do sada nepoznata afera iz mladosti Đorđa Tomića mogla bi veoma da pomuti odnose ovog takmičara "Parova". Kako tvrdi dobro obavešteni izvor, jedan detalj iz perioda dok je još žarko želeo da bude bokser ostavio je na njemu veliki trag, za koji navodno ne zna ni Đina, koja će mu uskoro roditi dete.

"Đole je oduvek trenirao boks i trudio se da uspe u tom sportu. Tako je za oko zapao i jednom bogatoj gospođi koja je želela da i njen sin počne da boksuje. Međutim, kako nije imao motivaciju ona je predložila Đoletu da trenira sa njenim sinom i da mu bude uvek na raspolagaju kada ima neko pitanje. Kako mu je ponudila vrlo lepu svotu novca on nije mogao da odbije", priča izvor.

"Tek kada se preselio kod njih u Novi Sad shvatio je šta je zapravo pozadina svega, ona je počela da ga napada i na sve načine pokušava da sa njim ima se*s, kako je on bio veoma mlad njemu je to prijalo, ali kada je došlo do afere između njih, vrlo brzo se sve i saznalo, što je dovelo do toga da njen suprug načisto pobesni i prekine celu tu ludu situaciju. Međutim, Đole će zauvek ostati obeležen jer na svom telu ima tetovažu koju joj je posvetio. Gledaoci nisu imali prilike da je vide jer se nalazi na nezgodnom mestu. Mislim da Đina ni ne sluti šta mu zapravo znači ta tetovaža", dodao je on.

