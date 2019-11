MATORA NE ZADOVOLJAVA SANJU! Stankovićeva RAZVEZALA JEZIK, pa OTKRILA koji su PLAN imale! Jovana RAZOČARALA DEVOJKU!

Sanja Stanković izjavila je da joj nedostaje devojka Jovana Tomić koja trenutno boravi u "Zadruzi". Starleta kaže da joj se ne dopada što je Matora depresivna i tužna u rijalitiju i da je zbog toga njeno učešće, koje od samog starta nije podržala, sada ne zadovoljava.

- Imala sam i poziv sa Jovanom i tu sam joj rekla da mi se ne sviđa njeno ponašanje tamo. Ne treba da bude depresivna i da kuva po ceo dan. Nije ona ušla da bude prva kuvarica Srbije već Jovana Tomić Matora. Ni njenoj porodici ni prijateljima se ne sviđa kako se ponaša od kada se vratila u rijaliti, treba da bude ona stara. Bila sam kod njene mame na rođendanu nedavno, baš smo lepo popričale i imamo isti stav, a to je da je Jovana zaista previše tužna i depresivna, nije se pokazala u najboljem svetlu još uvek. Nedostaje mi zaista, već sam blago depresivna, nas dve dosta vremena provodimo zajedno. Rekla sam joj da ne treba da ulazi, to je bio moj savet, ali ona je želela drugačije i ja sam je podržala na kraju. Pripremile smo se na ovo, razmišljale smo u smeru da je to posao i da treba da se odradi samo. Ipak, ne dopada mi se što vidim da je ona tako klonula - zaključila je Sanja Stanković.

- Mariji i Miljani je Jovana slaba tačka. Ne mogu da prežale to što je Miljana diskvalifikovana iz rijalitija zbog Jovane i deluje mi da su opsednute njome. Pre samog početka “Zadruge 3” više puta se Miljana raspitivala da li ulazi Matora, šta se s tim dešava - rekla je Stankovićeva.

Sanja je istakla da njena devojka voli i muškarce i žene, ali da njoj to ne smeta, već da je razume.

- Što se tiče Stefana, moguće je da bi Jovana bila s njim. Ona je i ranije bila sa muškarcima, i u dugim vezama. Samo kada ljudi nas dve vide zajedno, to nikada ne bi rekli. Jovana voli i muškarce i žene, samo što je ženama naklonjenija. Kada smo tokom poziva koji sam imala s njom pričale o Stefanu, rekla je: “Ako sam zauzeta - nisam oduzeta”. Smejale smo se tome, naravno da je to šala. Znam da ona neće biti s njim, e sada, da ja ne postojim u priči, ko zna šta bi se desilo - rekla je ona i dodala da joj Jovana svakodnevno nedostaje.

