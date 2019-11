JANJUŠ SE IZLANUO DA JE SPAVAO SA ANOM KORAĆ! Bivša zadrugarka POLUDELA, a ono što mu je poručila će ga UKOPATI!

Marko Janjušević Janjuš tvrdi da je imao intiman odnos sa Anom Korać u prvoj sezoni "Zadruge". O vezi bivšeg košarkaša i starlete šuškalo se i ranije, a sada je on napokon priznao da je među njima bilo i nečeg više od prijateljstva.

Janjuš je tajnu dve godine skrivanu ispričao u rijalitiju tokom svađe sa Dejanom Dragojevićem, rođenim bratom Aninog verenika Davida.

- Svaki dan ću da te pljujem i maltretiram. Ma zabraniću ti ulazak u Beograd - pretio je Janjušević i potom pljunuo Dejana u lice, na šta mu je ovaj uzvratio.

- Puno je groblje tih što prete! Idi u produkciju i popij lekove da se smiriš.

Nervoznog Janjuša je ovo još više razbesnelo.

- Ma ima da te j***m svaki dan! Videćeš šta će te snaći - urlao je nekadašnji sportista, na šta mu je Dejan odbrusio: - Ti? Koga bre ti možeš da j***š? Koga si ti j***o?

Janjuša je ovo isprovociralo, pa se prodrao:

- J***o sam ti najmilije! Znaš ti koga, da je ne pominjem sada.

Pošto je jasno aludirao na njegovu snaju Anu Korać, Dejan je odmah skočio.

- Što uvlačiš Anu u ovu priču?! Sram te bilo! - rekao je Davidov brat, a u celu priču se onda umešala i Miljana Kulić.

I dok Janjuševo priznanje uveliko potresa "Zadrugu", Ana tvrdi da je on sve to izmislio:

- Što je babi milo, to joj se i snilo! Možda u njegovim snovima, p***a mu materina bolesna. On je opsednut mnome - kaže Koraćeva.

Podsetimo, Ana i Janjuš su bili veoma bliski tokom prve sezone rijalitija, bez obzira na to što on ima ženu. U jednom trenutku kamere Pinka su zabeležile kada je nekadašnji košarkaš Koraćevoj prošaputao "Volim te". On je ubrzo posle toga pobegao iz "Zadruge", a u ovoj sezoni je priznao da mu je afera sa starletom najveća životna greška.



