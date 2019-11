BRANI ŽENU POSLE MONTRUOZNIH REČI Suprug Saške Karan: Marija je PSIHOPATA! Htela je da je oslepi, sipala je ulje u oči!

Suprug Saške Karan Aleksandar Gazivoda stao je u odbranu svoje supruge koja je besno psovala Kulićke i zapretila da će baciti bebu Željka u bazen jer joj je starija Kulićka sipala ulje u oči.

Iako su mnogi zadrugari osudili pevačicu zbog ovih reči, Aleksandar Gazivoda tvrdi da je njegova supruga pretnje izrekla u stanju afekta i da nije tako zaista mislila.

"Saška je izgovorila zaista monstruozne reči, ali to je uradila jer je bila u afektu. Jednostavno, njena svađa sa Kulićkama traje danima, a ovo je bila kap koja je prelila čašu", počinje priču za Aleksandar Gazivoda.

"Marija je uradila monstruozni čin i sipala Saški ulje u oči, a to jedino može da uradi psihopata i bolesnik. Ulje sadrži čak četiri kiseline koje mogu da izazovu problem s vidom, pa u krajnjoj liniji i slepilo, ukoliko se ne očisti kako treba. Još gore je što je ona pomešala ulje i so i to bacila Saški u lice", ispričao je Saškin suprug i otkrio da ne zamera Miljani ružne reči koje upućuje na račun njegove porodice, ali da Mariji nikada neće, kako kaže, oprostiti podmukla dela.

"Gospodin Kulić je maltretirao Miljanu, koja nije kriva što je takva. Roditelji su je fizički zlostavljali, pa čak i kada je bila trudna. Saški je svojevremeno pričala, kako ju je otac krvnički tukao, šamarao, čupao dok je bila trudna. Kada se porodila, danima je uplakana zvala Sašku i žalila joj se na fizičko maltretiranje. Voleo bih da me ta baraba i pijanac pozove pa da mu kažem neke stvari. Njemu je mesto u zatvoru, on je propali bokser, u životu nije bio prvak", priča Gazivoda i dodaje da se plaši da se strasti između njegove supruge i Marije Kulić neće tako lako smiriti.

"Pre nego što su Marija i Saška ušle u "Zadrugu", obe su bile na psihološkoj proceni, a dobio sam informaciju da je Kulićka dobila ozbiljnu dijagnozu. Psiholog ju je okarakterisao kao psihopatu kakav se rađa jednom u hiljadu godina i verujem da će se Marija i Saška još dugo svađati", rekao je Gazivoda.

