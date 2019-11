TARA PROGANJALA VELJKA RAŽNATOVIĆA! Simova BOLESNO zaljubljena u Cecinog sina! Kad bude čula da se ženi, puči će od MUKE

Manekenka Tara Simov jedno vreme je bila noćna mora sina Cece Ražnatović, sada uspešnog boksera Veljka Ražnatovića, koji se ženi u nedelju.

Skandalozna rijaliti-učesnicaje pre tri i po godine bila ludo zaljubljena u Veljka i činila je sve da mu se približi i da ga osvoji. Tarina bliska drugarica kaže da je Cecin naslednik ostao imun na sve pokušaje lepe Beograđanke jer mu se ne dopada Tarino ponašanje, a i u to vremeje bio zauzet jer je bio u ljubavnoj vezi sa Mašom Terzić, ćerkom Zvezdana Terzića, koju je Simovljeva kasnije počela i da kopira.

"Tara je više od pola godine bila opsednuta Veljkom Ražnatovićem jer je bila nenormalno zaljubljena u njega. Pratila ga je i bila u stanju satima da čeka ispred njegove kuće ili klubova, gde bi se, kad on naiđe, slučajno našla ispred njega i razmenila par reči sa njim. To bije učinilo neopisivo srećnom. Nas nekoliko je znalo da joj je mnogo stalo do Veljka, pa smo joj ponekad pravile društvo dok ga je jurila", otkriva Tarina drugarica.

Osim što je u višemesečnu jurnjavu za mladim Ražnatovićem uključila i drugarice, Tara je stalno kupovala nove kartice za mobilni u pokušaju da stupi u kontakt sa Cecinim sinom.

"Zvala gaje sa 100 brojeva i skrivala identifikaciju, a uz to mu je slala poruke sa društvenih mreža i SMS poruke. Ni za pola tih poruka Veljko sigurno nije znao da mu ih je Tara poslala, ali je znao da je luda i da ga želi. Veljko i mi imamo neke zajedničke drugove, pa se i preko njih Tara raspitivala o njegovom kretanju. Pratila ga je na društvenim mrežama i ludela kad ga vidi sa Mašom na fotografijama ili po novinama. Teško je podnosila što je bio srećan sa Mašom. Odahnulaje kad su raskinuli on i Maša, ali je on brzo našao novu devojku i onda je šizela i od nje", ispričalaje bliska drugarica učesnice "Zadruge".

Veljko je vrlo brzo primetio Tarine simpatije, kao i da ona pokušava da mu se približi. Na početku ga je to zabavljalo, ali je brzo počelo da mu smeta jer nije gajio simpatije prema Tari. Naprotiv, Simovljeva je bila samo jedna od njegovih nebrojenih obožavateljki i njenoj opsesiji nije pridavao poseban značaj, a nije želeo daje vređa i da bude nekulturan, budući da je naučen da veoma poštuje ženski rod.

