DALILA IMALA 3 SPONTANA POBAČAJA?! Plaši se da nikada neće postati majka, a nju krivi da joj je bacila KLETVU!

Starleta iz Tuzle Dalila Dragojević u depresiji jer njoj i njenom mužu Dejanu ne ide od ruke da naprave dete. Oni su u poslednje dve godine nekoliko puta pokušavali da naprave bebu, ali stvari su se zakomplikovale i pokušaji su bili uzaludni.

Dalila Dragojević je navodno imala tri spontana pobačaja, zbog čega ona i Dejan sumnjaju da je neko bacio kletvu na njih dvoje, te da zbog zbog tog prokletstva ne mogu da se ostvare kao roditelji.

"Dalilina najveća tuga je to što ne može da se ostvari kao majka. Nju to razdire, počela je da gubi nadu da će se to ikada desiti. Nakon trećeg spontanog pobačaja ona se bukvalno raspala. Imala je nervni slom, plakala je bez prestanka, danima nije ni sa kim razgovarala, pa čak ni sa mužem. Dejan se tada ozbiljno zabrinuo za nju, rekao joj je: "Ja tebe volim, ja ću sa tobom ostati zauvek i po cenu toga da ne možeš da dobiješ bebu. Ti si moja ljubav. Možemo da usvojimo dete", Ona nije želela da čuje za opciju usvajanja jer više od svega želi da rodi. Zajedno sa svojom majkom posetila je jednog hodžu koji joj je rekao da joj je neko nešto bajao, neko ko je mnogo mrzi i želi joj zlo i krah. Nakon što je učio neke dove (molitve), rekao joj je da mora da prođe vreme, da mora da propati, pa će onda biti srećna", kaže izvor blizak Dragojevićima.

Dalila je rekla zbogom rijalitijima jer je mislila da će dobiti bebu i da im neće trebati više da se javno eksponiraju. Usled tri spontana pobačaja, ostali su i bez para, nisu imali volje da rade, da se bore. Lake pare iz rijalitija su im bile jedini izlaz iz finansijske krize, ali i depresije koju preživljavaju.

"Dalila sumnja da joj je neko nešto zavračao, te da je to razlog što ona ne može da održi plod. Ona sumnja na svekrvu Biljanu Dragojević, ali ni u ludilu to ne bi rekla Dejan u jer bi ga to povredilo. Veruje da je to njen plan da bi rastavila sina od devojke koju mrzi. I hodža joj je rekao dajoj je neko nešto bajao, neko ko je mnogo mrzi i želi joj zlo i krah. Ona je spremna na sve samo da dobije bebu, neće birati sredstva da se to desi. Svesna je da će doći do zahlađenja odnosa između nje i Dejana ukoliko se ne ostvare kao roditelji. Ukoliko se bude ispostavilo da je Biljana glavni krivac, neće se dobro provesti. Dalila se zaklela da ée joj zagorčati život", završava izvor.

