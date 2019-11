JELENA GOLUBOVIĆ GODINAMA PROGANJALA OŽENJENOG ADVOKATA! Tajno se sastajali, a onda nije uspeo da je OTKAČI!

Jelena Golubović imala je aferu sa uglednim oženjenim advokatom, a sve je počelo kao poslovna saradnja, da bi se kasnije pretvorilo u avanturu, ali i noćnu moru za čoveka koji nije želeo da izgubi porodicu zbog producentkinje.

Otkad se pojavila na javnoj sceni, Jelena Golubović neprestano privlači pažnju, jer iako se deklarisala kao glumica i rediteljka školovana u Ukrajini, ona je javnost šokirala izjavama i kontroverznim poimanjem umetnosti, pa su nebrojeno puta osporavani njeni rad i talenat. Golubovićeva je početkom dvehiljaditih u Beogradu igrala predstavu ,,Čipkin dim", nastalu po romanu Iv Ensler "Vaginini monolozi", koju je sama režirala, ali i igrala sa koleginicom Ivanom Jovanovići dve balerine, a čije izvođenje je najavljivala i čuvenom zatvoru Sheveningen u Hagu, u čemu je trebalo da joj pomogne u to vreme jedan od najuticajnih srpskih advokata čiji su inicijali B. B, u kojeg je Jelena bila ludo zaljubljena.

- Jelenaje bila zaluđena tim advokatom i uspela je nekako da sa njim stupi u kontakt. Pričala mi je da je on njen prijatelji da se sastaju kod njega u kancelariji u strogom centru grada, a kasnije mi je ispričala da on nju juri. Međutim, naša zajednička drugarica, Jelenina i moja, ispričala mi je da zna da je Jelena par puta bila sa tim čovekom, koji je prilično stariji od nje. U to vreme oni su se sastajali da bi joj navodno taj advokat pomagao oko scenarija, da bi što verodostojnije izvela predstave koje je sama režirala - kaže izvor Rijalitija i otkriva da je Jelena dobro krila svoje emocije u javnosti.

-Jedno je govorila, a drugo radila. Skrivala je emocije, a svima je pričala da je sa tim advokatom išla na suđenja po Beogradu i Srbiji, ali i da je vodio i u Hag, gde je imao procese. Po rečima te naše zajedničke drugarice, Jelena je brzo dosadila advokatu jer on nije imao nameru da ostavi svoju ženu i ugrozi renome, pa je počeo da je izbegava. Golubovićeva je bila zaslepljena od ljubavi i jurila je advokata svuda i povremeno ga zvala da joj pomogne oko predstava. Međutim, on se polako izvlačio iz te priče jer mu nije bila potrebna javna afera i prekinuo je kontakt sa njom. Svojim sekretaricama advokat je sugerisao šta da kažu kad Jelena zove ga pokrivaju. Svi su u njegovoj kancelariji verovali da je ona luda - prepričao je izvor.

Još pre skoro 20 godina Jelena Golubović je davala nepromišljene izjave i bila je na meti umetničke elite zato što je govorila da je Ministarstvo kulture podržava da učestvuje u organizacionom delu, ali su iz te institucije uvek lakše dobili odobrenje Haškog tribunala za igranje i demantovali njene navode.

- Odlučila sam da uradim adaptaciju dela lv Ensler i napravim predstavu sa Ministarstvom kulture. Ja bi bila prihvatljiva i mentalitetu naših ljudi. Ima dosta komičnih detalja, ali i ozbiljnih monologa na temu osvajanja ženske slobode. Posle kontakta sa Ministarstvom kulture i dogovora oko detalja, u planu nam je nastup u Hagu. Sa ministrom Kojadinovićem dogovorili smo se da ministarstvo odobri oizvođenje predstave "Čipkin dim" pred tamošnjim pritvorenicima - rekla je Golubovićeva.

-Nismo dobili nijedan predlog za gostovanje bilo kakve pozorišne predstave u inostranstvu, pa ni pomenute - rekli su iz kabineta tadašnjeg ministra Kojadinovića.

