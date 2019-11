MILIJANA LJUTA NA MILOJKA ŠTO JOJ TRAŽI RAZVOD! Pilatovićka posle afere sa Žapcem, dala POSLEDNJU REČ!

Milijana Božić i Milojko Božić ima bračnih problema otkako se Nemanja Stamatović Žabac umešao u idiličnu ljubav kojoj ni 53 godine razlike nisu mogle da naruše sklad, ali izgleda da on jeste.

- On se hvata za svaku moju reč. Pošto mene kritikuju kako ja dajem Milojku hranu iz nekih, ne znam kojih razloga, kao da hoću opet da im se približim, da se pomirim sa njim. Hranu mu dajem zato što mi je žao.

Milojko nije pokazao interesovanje za reči svoje supruge i samo je kratko rekao:

- Ne komentarišem ih više.

Milijana je izgleda stavila tačku na njen odnos sa suprugom Milojkom i samo je kratko poručila:

- Što se tiče Milojka i našeg odnosa, čula sam da je tražio advokata. Nemam komentar, kada me bude pozvao advokat da potpišem, ja ću potpisati i to je to!

