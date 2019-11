DALILA PODIVLJALA, PA OTKUCALA OROZOVIĆA ŠTA JE RADIO U USA: Ne laži više, tamo nije ni bilo DEVOJAKA U KUĆI! HAOS!

Dalila Dragojević i Nikola Orozović imali su žestoki sukob u "Zadruzi". Naime, takmičar je podelio sa gledaocima i ukućanima svoje neprijatno iskustvo iz Amerike, a Dragojevićeva je sve ovo demantovala.

- Do mene su došle informacije da sam bio sa Marijanom, to sam demantovao, stiglo je neko pismo u kome piše da je seks bio odličan, i rečeno je da sam imao seks, ali do toga nije došlo. Ja sam pričao jedan od svojih najvećih seksualnih blamova, radio sam u klubu, upoznao sam jednu devojku, viđali smo se u klubu, tad smo započeli vezu, pre putovanja zvala me je da dođem kod nje kući, bili smo ispred kuće, vratio sam se na posao, nakon toga sam opet otišao kod nje - rekao je Nikola.

- On je sve slagao, tamo nije bilo devojaka u kući, to je laž. U Americi je jeo samo brzu hranu, otišao je do MC drive i poručio "Happy milf" umesto "Happy meal" - objasnila je Dalila umesto Nikole ubeđena da je njena strana priče verodostojnija.

Nikola Orozović je i dalje poricao Dalilinu verziju priče i držao se svoje. Naime, njega su policajci u Americi polunagog uhvatili u vrućoj akciji na ulici.

