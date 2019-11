MILIJANA SE NAPILA, PA URLALA NA LJUBAVNIKA: Ja se družim sa mnom većim KRIMINALCIMA! Njegova reakcija je tek ŠOK!

Niko nije očekivao da će Milijana Božić napraviti opšti haos za vreme slavskog ručka, kada je popila "čašicu više".

"Sa svojih dvadeset dve godine nikad alkohol nisam pila niti cigaretu zapalila! Da li sam ja zaslužila ovo? Zabole me k*rac za sve njegovo napolju! Ma idi u k*rac! Idi kod one koju ne smem da spominjem! Ja se družim sa većim kriminalcima i mnogo ozbiljnijim ljudima nego što je on. Nikome ni dinar nisam uzela, a zbog njega me ljudi nazivaju prostitutkom", vikala je Milijana pa nastavila da viče kako bi otišla u izolaciju:

foto: Printscreen/Happy

"Ne pipaj me! Svaki dan ću piti, sve dok mi tako odgovara. Da li vam je to jasno? Kad je on ovo meni uradio zbog tabele, svaka mu čast! Ozbiljan kriminalac", vikala je Milijana na sav glas.

Nemanja Stamatović Žabac je nakon žestoke svađe provodio vreme na svom krevetu, u sobi i razgovarao sam sa sobom.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Happy

