DALILA DAVIDA NAZVALA SMEĆEM, A ON SE OGLASIO: Porodica ponovo u RASULU! Dragojević opleo nikad ŽEŠĆE!

Davidu Dragojeviću nije se svidelo šta Dalila priča o njemu u rijalitiju, pa je rešio da progovori o ženi svog brata, a ona mu nije ostala dužna.

"Nikada ništa loše nisam rekao za Dalilu i Dejana. Postoji intervju koji sam dao, ali sve najlepše za Dejana i našu porodicu, koliko puta sam samo komentarisao njihovo učešće u rijalitiju, da se drže, da su super, samo malo više da se zezaju, da ne budu namćori, ništa više. Čak i kad budu pitanja u vezi moje mame i njih, ja prebacim kanal, ne mogu to da slušam i nikada se nisam oglasio... Ana zna da nisam spavao celu noć kada ga je Janjuš pljunuo, tu sam poludeo. Takođe, kada je Iva rekla da Dejan nije muškarac, to su stvari gde sam reagovao i što su me pogađale, ne volim kad ga neko dira i slično! Ja njega volim najviše na svetu, ali koliko puta oni bespotrebno ubace Anu i mene u neku priču, tipa svađe Ive i Tare, Dejan se ubacuje i to poredi sa Anom, i tako je bilo dosta puta", rekao je David i dodao:

"Nema potrebe kao moj brat da on to komentariše, a posebno što se njega to ne tiče. Isto kada je Dalila govorila da mi nismo isti, da sam ja "smeće malo" (iako je rekla u šali), ja znam kako bi oni reagovali da sam ja tako nešto slično rekao. Ali to nije ništa loše, nego što oni konstantno porede neke priče sa nama, a oni nemaju potrebe to da rade... Niti se oglašavam niti sam komentarisao njihovo komentarisanje naše mame i slično. Ovo je prvi put da kažem, ali ništa strašno da bi oni govorili da ja radim nešto zbog marketinga i slično, ja Dejana volim najviše na svetu i želim mu sve najbolje, ali samo u neke bespotrebne priče ne treba da mešaju Anu i mene i da nas porede... Ja sam samo ponovio ono što je rekla za Anu i ništa više."

Dalila je saznala da je David dao intervju, pa je rešila da priča o tome sa cimerima.

"On je napisao šta je napisao, on mišljenje o meni nije promenio. Ja sam ga branila, i posle svega on meni tako da vrati? I opet sam rekla, Ana nema ništa sa tim, on je to napisao, to je njegovo generalno mišljenje", tvrdila je Dalila.

