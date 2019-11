ŠOK INTERVJU VESNE RIVAS: Konjević je Lepog Miću TUKAO ko vola u kupusu! A ono što je rekla o Bojaniću je BRUTALNO

Vesne Rivas otkrila detalje iz prošlostio Lepom Mići i optužila ga da je kolegama krao zaradu.

"Mića Grozni je nebitni lik koji popunjava prostor, a on se u stvari ceo pretvorio u ogromni hemoroid. U stvari, zbog njega sam uvela pod tip i zovem ga rijaliti-ameba. To je zlo od čoveka koje jede i njega samog. Trebalo bi da prizna konačno šta je radio dok je kobajagi pevao. Znate li zašto Mića Grozni mrzi Šerifa Konjevića? E ja znam, zato što ga je Šerif tukao po inostranstvu kao vola u kupusu jer je krao kolegama bakšiš, lagao i spletkario", otkrila je Vesna Rivas.

Rivasova, koja je poslednjih godina u medijima zastupljena kao rijaliti- zvezda, početkom decembra ima zakazano sudenje sa Dalilom Dragojević, trenu- tnom takmičarkom u rijalitiju "Zadruga". Rivasova je otkrila da je debelo platila advokate da bi još deblje naplatila nepravdu koju je doživela od bosanske starlete koja ju je tužila za uvrede, pa joj je Vesna uzvratila kontratužbom.

"Dalila je daleko od rijaliti-zvezde jer nije psihički kalibar, kao na primer Gastoz i ja. Ona je rijaliti-čičak, koji se uhvati za jake igrače i glode. U stvari, po mojoj definiciji, pravi rijaliti-čičakje Jelena Golubović, a falš čičak je Dalila. Ona je mene optužila da sam je vređala na nacionalnoj osnovi kad sam joj rekla da je seljanka iz Šepka. Tada je Dalila skočila i rekla: ,,A, tu smo, prozivaš me što sam muslimanka". Meni, koja ima mnogo prijatelja među ljudima islamske veroispovesti, što nikako nije isto sa onima koji su nacionalno ostrašćeni, kao što su ona i njena porodica, o čemu postoje dokazi na internetu. Dalila veštački sebe dovodi u žižu, ali nije mnogo pametna, a napada kao da je sigurna u gluposti koje iznosi. Ta osoba nije svesna da imam argumente da je uništim, da proklinje dan kad se zakačila za mene, ali i što je rođena.

"Znala sam da će tako biti sa Milošem i da će pobeći kao poslednji šonja jer je on rezervni rijaliti-igrač, a trebalo je da prizna javno sve. Nije smeo da dopusti da se jasno vidi da je nateran da uđe i da samo nagovesti ponešto što zna. Prva sam provalila da je on bio skrivena ličnost u "Parovima". Miloš često nije iskren, a dobro prolaziš u rijalitiju samo ako do kraja govoriš sve", izričita je Rivasova.

O Dalilinom odnosu sa Miljanom Kulić Rivasova govori sa mnogo predznanja o obema.

"Skroz su različite njih dve, a Dalila je od Miljane imala pažnju kad je pobedila u ,,Parovima", zato što je pobeda izmanipulisana, i to je morala da zapamti. Dalili niko nije prišao da čestita od takmičara. To je delovalo sablasno i Miljana i ja smo joj iz sažaljenja prišle. Nikada to nije umela da ceni jer je nikakav čovek. Dejana je zajebala i zavela iako ga ne voli kako bi trebalo. On je glup i nebitan, pa je u toj priči video da nekako pliva i možda se zatelebao u nju. Dalilu zanimaju samo pare i zbog njih je i sa majkom zaratila. Ona krije mračne tajne, a ja ću sve da otkrijem. Stižem polako do cilja. Ona nema prijatelje uopšte i sve što je Mladen Vuletić rekao o Dalilije živa istina - zaključilaje Vesna Rivas.

