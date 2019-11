DETE NIJE VIDEO MESECIMA: Dragana besna zbog bivšeg muža, a onda su isplivali detalji o njegovim LJUBAVNICAMA! VIDEO

Dragana Mitar ispričala je u kakvom je odnosu sa ocem svog deteta, Sinišom Dragutinovićem, od kog se razvodi.

"Celo leto je on na moru. Ibica, Dubai, dete nije video. On nema sliku u telefonu sa detetom. Sad sam mu poslala tri slike sa detetovog rođendana, da ne zaboravi kako izgleda dete", pričala je besno Dragana.

foto: Printscreen/TV Pink

"Ja sam se dopisivao sa svakom njegovom švalerkom, sve su mi to priznale i pokazale su mi slike. Ona Vedrana, pa ona druga. Zaboravio da se odjavi sa Instagrama, ja uzmem profile svih devojaka i kažem im da ću da pustim izjavu da su se dopisivale sa Sinišom. One me molile da to ne objavim i kažu mi koliko je trošio para, šta joj je sve kupio", dodao je Đedović.

"Ja mislim da on brine o detetu, a on kaže da ide na poslovni put. Išao sad u Barselonu sa nekom devojkom na 10 dana dok sam ja bila u "Zadruzi". Ja ne znam zašto ne želi što pre da se razvedemo, glupo je zbog te devojke. Sve je predato, sve je u sudu. Ja tražim dete i alimentaciju", pričala je Mitrova.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir