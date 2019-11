JA ĆU DA JOJ DAM PARE AKO NEMA! Žabac je za Milijanu spreman na SVE!

Nemanja Stamatović Žabac ponudio se da plati Milijani advokata, ukoliko ona nema novca za to. Na taj način, šokirao je sve u vili "Parova", pa i šire, jer je očito spreman na sve kada je mlada Pilatovićka u pitanju.

"Ako ona nema pare za advokata, ja ću joj dati", rekao je on, a Aleksandra se brzo ubacila u priču.

"Samo me zanima, ako dođe do tog razvoda, šta će gospodin Žabac da uradi posle toga i kada izađe iz rijalitija? Jedva čekam da vidim to", rekla je ona.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs, M.G/Happy/Foto: Happy screenshot

Kurir