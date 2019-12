REKAO SI DA MI JE DETE TELE, A ZARADIO SI PREKO MOJE GRBAČE: Zola i Miljana ponovo u klinču, vode rat oko UGOVORA! VIDEO

Miljana Kulić ponovo se oko ugovora posvađala sa dečkom Lazarem Čolićem Zolom.

Njih dvoje ne mogu da se dogovore da li će poništiti ono što su napisali, pa je nastala žestoka svađa.

"Bez obzira što si mi rekao da sam ja krava i da mi je dete tele, ja ću ti vratiti honorar. Sutra ćemo otići do produkcije i da poništimo ugovor, to je to sa moje strane", rekla je Miljana.

"Nemoj da lažeš, ja ti to nisam rekao. Ako tebe peče savest, možeš ga sada poništiti", odgovorio joj je Čolić.

"Ponižavao me, napadao me. Meni je bitno da on ne uzme to. Preko moje grbače je to zaradio. Dok sam ja u ovde, ugovor se neće poništiti", ipak se predomislila Miljana.

"Ne želim da poništim ugovor, daću ga u dobrotvorne svrhe", pričala je Miljana.

"A šta će se desiti ako se pomirimo?", pitao ju je Zola.

"Ne želim nikad da te vidim, ovde te viđam jer sam primorana da te gledam", obrusila je Kulićeva.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

