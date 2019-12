BOLJE DA ME MAJKA RODILA RUŽNU, LEPOTA MI JE SAMO LOŠE DONELA: Dragana Mitar lije suze, svi je OSUĐUJU! (VIDEO)

Ulazak Edisa Eda Fetića u rijaliti poremetio je Draganu Mitar, koja je ostala uzdržana od komentara da li je sa Fetićem imala išta više od prijateljstva, jer ni on nije želeo da se izjasni.

"Bolje da me je majka rodila ružnu, lepota mi je samo loše donela. Otkud ja znam da li je pokrenut proces za razvod. On je moju tužbu video, kao drvo se ponaša prema meni. Ti znaš zašto sam ušla, da detetu i meni stvorim bolju budućnost, oni će da me osude da rasturam brak", rekla je Dragana.

"Mene je samo strah zbog deteta, biće da si ostavila dete kod kuće i došla da se j*beš u rijalitiju. Videću ja sa njim da popričam. Ako je vaše prijateljstvo bilo iskreno, nema šta da prekidate komunikaciju", rekao je Lepi Mića.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Happy

Kurir