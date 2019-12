KO ZNA ŠTA ĆU SVE IZMISLITI! Mladen Vuletić najavio ulazak u Zadrugu, osuo po Kulićkama, Maji i bivšoj Dalili!

Mladen Vuletić pregovora da uđe u "Zadrugu 3" i otkriva svoju taktiku, mišljenje o budućim rijaliti cimerima, pa i kakav ima odnos sa bivšom devojkom Majom Marinković.

Da li ulaziš u "Zadrugu"?

- Pa nisam još prešao zvanično, ali, pregovori su u toku. Moj menadžer pregovara sa njima svaki dan, tako da se nadam da ćemo da dođemo do nekih pozitivnih stvari.

Sudeći po onome što se piše u medijima ti imaš dosta razloga da uđeš u "Zadrugu"?

- Mnogo, mnogo. To je jedno prelepo imanje, jedno prelepo izdanje, stvarno prelepe žene su tamo, tako da ima razloga.

foto: Happy screenshot

Koja od zadrugarki ti je privukla pažnju i u kakvom si odnosu sa Majom Marinković, jer je ona izjavila da ste raskinuli pred njen ulazak u rijaliti?

- Pa ova mala, hrvatica, Grgurić, ozbiljna riba i ona mala Jelena Pešić, njih dve su mi onako... Mislim, Maja Marinković je stvarno bomba, a to mi je bivša ljubav, mnogo sam patio kada je ušla. Dva tri dana pred njen ulazak, ja sam joj rekao, ne mogu da čekam, idi tamo, pravi šou, radi šta hoćeš, kao i što radi, svaka joj čast.

Bilo je priče da si bio sa Marijom Kulić, pa nam reci u kakvom si odnosu sa njom i Miljanom Kulić?

- Ma to je više dosadna priča, ispričana, svi je napadaju, čak je i Saška Karan rekla da je bila trudna sa mnom, da je bilo svašta nešto, ali stvarno, to sam ja izmislio u svađama. Ko zna šta ću ja da izmislim još, ali ovo stvarno je laž. Sve za kadar, ja sam profesionalac. Pobedio sam iskreno.

foto: Printscreen

Kao bivši momak Dalile Dragojević, izjavio si na poligrafu u "Parovima" da se Dalila bavila prostitucijom. Da li i dalje stojiš pri tome?

- Ma to je glupost, nije se ona bavila prostitucijom, ja sam svašta pričao o njoj i ona o meni, to ovih dana izvlače iz tih klipova što je bilo, ali to je stvarno smešno. I ovih dana sam gledao i setio sam se nekih stvari, nije mi bilo lako, stvarno, ali nema to veze sa prostitucijom. Ja i Dalila smo odlični drugovi ostali. Davno smo raskinuli, mi smo napolju bili možda deset, petnaest dana, nismo mi jedno za drugo, bolje da se družimo. Dejan (Dalilin suprug, Dejan Dragojević - prim.aut.) je divan momak, miran, ona je sa mnom bila drugačija. Gađala me vazama, noževima, ja volim histerične žene, koja voli da udari, ali i da pomazi.

U kakvim si odnosima sa Miljanom Kulić, pošto ste jedno vreme boravili u "Parovima" zajedno?

- Sad smo u fantastičnim, pomirili smo se, pomirio sam se i sa Sikijem (Miljanin otac Siniša Kulić - prim.aut.), i sa celom familijom, čak me zvala i na rođendan malog Željka, ali nisam pošao, pukla mi guma, slučajno. Mi ne možemo da budemo dobri, mi se svađamo stalno, takva je Miljana, i to je to. Opet ćemo se svađati, opet ćemo svašta pričati, opet ću izmisliti neku priču koja će da je drži i to je to. Narod kad ja lažem oni veruju da je istina, evo i sad kada demantujem za Mariju, oni svi misle da je istina.

Da li da te očekujemo u "Zadruzi"?

- Pa najverovatnije, posle Nove godine, idemo da probamo to imanje. Imaću jednu devojku tamo za početak, posle ćemo da vidimo.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/SrbijaDanas, Foto: Printscreen/Instagram

