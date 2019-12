ČOLAK SE ZAHVALIO BOGU NA RASTANKU SA ERMINOM! Zaklela mi se u dete i slagala, jeste se LJUBILA SA GAGIJEM NA PARKINGU?!

Neviđeni haos zavladao je oko crnog stola "Zadruge" pošto je tokom Ermininog poligrafskog ispitivanja dokazano da se ona zapravo jeste poljubila sa denserom na parkingu.

"Da li si poljubila Gagija u usta na parkingu na keju?" glasilo je treće pitanje, na koje je Pašovićeva odgovorila odrično, a poligraf ga prepoznao kao lažan odgovor.

"Sram te bilo, klela si se u dete. Gagi, izvini što sam te vređao. Ja bih se pokopao u rupu, u dete si se klela", odmah je skočio Bane, pa i napustio Belu kuću.

"Što si lagala?" pitao je Lepi Mića.

"Nije bio poljubac u usta. Ne lažem", pravdala se Ermina.

"Znalo se od samog starta da je Gagi pričao istinu za poljubac", dodala je Dalila Dragojević.

"Trudiću se da iz mojih usta ne izađe nijedna uvreda prema ovoj ženi koja me je lagala. Priča sa ljudima koji su nam pokrali hranu. Iskreno, nisam želeo da sumnjam, jedino sam joj verovao za ovo i da je njeno dete moje. Ona mi se zaklela u tri stvari, u to najsvetije. Sačekaću pitanje za trudnoću, zanima me i to. Hvala Bogu što se ovo desilo, da nisam nastavio vezu sa nekim ko se zakleo u dete i lagala. Više me ne interesuje, nadam se da njena porodica ovo gleda", zaključio je Čolak.

