POLJUBI ME, ODMAH SADA! Edo navalio na Draganu, ona ga ODBILA, a Lepi Mića izneo sve TAJNE NJIHOVE VEZE! (VIDEO)

Dragana Mitar rekla je da ona nije devojka ni Vladimira Tomovića, ni Edisa Fetića Eda, a gospodin Torta ju je uhvatio za ruku, uneo joj se u lice, posle čega je Tomović je odmah nasrnuo na njega želeći da je odbrani.

Edo je isticao da je Dragana njegova žena, te je insisitirao da ga ona poljubi, ali je to Mitrova odbijala.

"Ja sam tvoj čovek. Poljubi me sada", insistirao je Edo.

foto: Printscreen

Neću ništa da pričam dok ne objasnim sve. Neću da budem najgora, neću da me narod osuđuje", govorila je Dragana.

Kasnije, njihove tajne odao je Lepi Mića, koji tvrdi da su Edo i Dragana par.

"Reci jesam li ja ikada tebe udario?", insistirao je Edo da Dragana prizna sve.

"Ja sam rekla da sam osetila, možda sam se zanela, malo sam se zbunila. Vladimir je znao da će on ovde ući, zbog toga sam mislila da je ovo igra. Bio je dogovor da on ovde uđe razveden. Međutim, desilo se nešto drugačije. Znajući ovu situaciju, ja sam mogla da radim šta hoću. On ulazi sa tom izjavom da nemamo dogovor koji smo imali. Malo sam zbog toga razočarana. Ja neću da počinjem nešto sa nekim ko nešto nije rešio", rekla je Dragana.

foto: Printscreen

"Dragana ima veliki problem, ona mora da misli na svog sina. Dragana je znala da je za ovaj čovek (Torta) za nju jedino svetlo na kraju tunela. Ona je njegova devojka, on je njoj sve u životu. Mene Dragana ne sluša, ulazi iz greške u grešku. Ovaj čovek ti je pomogao kad god je to trebalo. Sve njegove pare su na njeno ime, oni planiraju da kupe stan", otkrio je Mića.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir