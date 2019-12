MARIJA BILA NAPOLJU I SAD SVE VIDI KRISTALNO JASNO: Ovako je zapušila usta ZOLI, a na ćerku je PRVI PUT PONOSNA! (VIDEO)

Marija Kulić imala je žestok okršaj sa svojim nesuđenim zetom Lazarom Čolićem Zolom, a pravu situaciju videla je kada je izašla iz rijalitija zbog zdravstvenih problema.

Prvi put Marija je rekla da je zadovoljna ponašanjem svoje ćerke Miljane, za koju smatra da treba da bude istrajna i pokaže dostojanstvo.

foto: Printscreen

"Zola je pokazao sve najgore. On je želeo nju da ošteti novčano za kratko vreme. On hoće da ona potroši i svoj i njegov honorar. On hoće da je odvede u Bosnu. Kod njih dvoje je u pitanju samo strast, tu nema ljubavi. Ona je kategorična, ali ona je meni rekla da neće da se pomiri sa njim. Miljani je krivo što je sve ovo sebi dozvolila. On je hteo nju da prevari i da je iskoristi, ali desio se preokret", pričala je Marija.

"Marija je bila inicijator potpisivanja tog ugovora. Ona sada namerno ustaje da ona nema ništa sa tim. Toj ženi su samo pare u glavi, Miljana nije takva osoba", pričao je Zola.

foto: Printscreen

"Ja bih bila najsrećnija da se njih više ovde ne gledaju. Tom čoveku su samo potrebne pare, on gleda samo korist", nastavljala je Marija.

"Ja neću ovde nikome dozvoliti da od mene pravi debila i jadnika. Ja nemam potrebu da se pomirim sa njom", rekao je Zola.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

