TOMOVIĆ I EDO OČI U OČI! Posle žešćeg sukoba Draganini muškarci se sreli, a ona priznala u koga je ZALJUBLJENA! (VIDEO)

Dragana Mitar napravila je pravu pometnju u rijalitiju kada je uplovila u romansu sa Vladimirom Tomovićem, a poseban haos nastao je kada je ušao njen oženjeni dečko Edis Fetić.

Edo je priznao da je u vezi sa Draganom, već je imao okršaj sa Tomovićem, a onda se sreo sa njim u oči posle svega.

"Ja ne igram rijaliti, ja samo ovde ustao i rekao da mi se sviđa devojka. Ja mislim da je ona preterala i da sebi pravi problem", rekao je Tomović.

"Nema potrebe sa mnom to da radiš. Ja na tebe nikada nisam krenuo. Njoj ništa neće faliti", rekao je Edo Tomoviću.

S druge strane, Dragana je priznala Marku Đedoviću da ima osećanja prema Vladimiru.

Ja znam šta imam napolju sa Edom. Sa Vladimirom ja ne mogu ništa, ja nemam viziju šta će biti sa njim. Ja sam stabilna u svojoj glavi, a ovde ispada kao da sam ja njega izdala. Kada sam ja htela da okačimo sliku zajedno, on to nije hteo. Ja mogu da nastavim vezu sa Edom, da me svi osude i da prekinem svaki kontakt sa Vladimirom, ali to radim protiv sebe. Jesam, zaljubila sam se, priznajem", rekla je Mitrova.

