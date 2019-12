TREBA JOJ ŠAMARČINA DA SE OSVESTI: Majka Dragane Mitar besna zbog ćerke, evo šta joj je sada GLAVNI CILJ!

Majka Dragane Mitar, Jadranka videla je šta radi njena ćeka u rijalitiju sa Vladimirom Tomovićem i Edisom Fetićem, pa je rešila da iznese svoje mišljenje.

Ona kaže da joj je primarni cilj da od svega zaštiti Draganinog sina Jovana.

"Verujte mi da bar pola stvari, 50 posto sam prvi put čula, jer svako ima dovoljno godina da ima svoj život u rukama. Nije htela nikome, mislim na nas roditelje, nije htela da se poverava jer uglavnom, nekako joj se ne sviđa ono što od nas dobije, uglavnom tera glavom kroz zid, ja kao majka sam se trudila da malo uči i na tuđim greškama, iskustvo i inteligencija je bitna da bi čovek mogao nešto da nauči na tuđim greškama, da se ne slomi sve na njenim leđima, međutim, ona je toliko bila samouverena, hrabra, tvrdoglava, pa nek je i na njenu štetu, ne znam da li je to zato što je Jarac u horoskopu, ne znam, ali znam da ne sluša nikoga, sve ovo što je uradila... Ja sam jednom prilikom nažalost morala da se uključim kad je bilo problema sa Sinišom, isto mislim da sam u suštini tim intervjuom pokvarila možda ili razjarila Sinišu još više sa tim, ali ja, verujte, to nasilje koje ne vidi niko kad se dešava u četiri zida ne mogu da podnesem, a toliko slušamo o tome i toliko nas bombarduju, vidite i sami, morala sam tu da progovorim, posle toga se prašina slegla i ništa se nije dešavalo", ispričala je Jadranka, pa nastavila:

"Kada sam je sada pitala za ovu Zadrugu, za ulazak, pitala sam je "Da li si sigurna da si psihički spremna, da li si svesna da mogu da se naprave priče, da uđe ovaj ili onaj i tako dalje, a ovamo imaš dete koje je toliko prepametno, nije što je naše, ali to je tako veliki čovek u malom detetu, dete bi moglo da upiše prvi razred, tako su nam rekli u vrtiću, a ima pet godina. Tako da, trenutna situacija, ja mislim da gospodin Crnogorac koristi priliku i mislim da je jako veliki manipulator, znam šta je uradio u prošloj sezoni sa devojkama, znam da ima isključivo tu njegovu ulogu da igra igrice i da naravno naskače na one koje su slabe i ranjene, znate ranjena ptica, hvata se za sve i svašta."

Jadranka se osvrnula i na odnos Dragane sa Edom, te priznala da baš ne zna puno o tome, ali da joj je važno to što njega njihov unuk prihvata.

"Znam samo 50 posto, ne znam njihove reči i dogovor, ali vidim dela. Otkako se taj gospodin spominje, sve vreme i u prošloj Zadruzi i kad je izašla, znam da je bio uz nju, da ga Jovan obožava i da je predivan, to meni govori, ja vidim da ga je dete prihvatilo, ja sam rekla da ne želim da dete upoznaje sa bilo kim, na stranu, otac će uvek biti privilegija kad god želeo, nikakve one zabrane i druga sr** da izvinete, otac je otac, vaša priča se završila, ako ste prestali da budete supružnici, niste prestali da budete roditelji. Ne možemo sad puj pike ne važi, ja mrzim ženu, pa ću sad marš napolje i dete i više ne postoji, ej, ako je zakon takav, onda stvarno treba pobiti te koji tako naprave i baš me briga. Za ljubav je potrebno dvoje, kao i za mržnju. Zaista ovo sada u čemu se Dragana našla ja sam razočarana, očajna, jedino Mića tamo razmišlja kao ja. Njoj očigledno treba neki zemljotres, da ne kažem šamarčina da se osvesti. A to je ono što ja ne znam, šta je to što se kod nje sada lomi, koči, da kaže stani malo, da odbije manipulatora, a to da se on zaljubio u roku tri dana, to može da priča svojoj mami. Ona mu je u video pozivu rekla da se odmakne od Mine, on je odmah poslušao, jak čovek od 40 godina", zaključila je Jadranka.

