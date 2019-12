MILIJANA IZGOVORILA JEZIVE KLETVE LJUBAVNIKU: Da Bog da ti umrla žena! UŽAS

Milijana Božić i Nemanja Stamatović Žabac posvađali su se tokom emisije, pa Milojkova žena nije htela da razgovara više sa svojim ljubavnikom.

"Hoćeš li da ponovim ono što si mi rekao sinoć, pa da mi olupaš glavu o sto? Da Bog da ti umro znaš ko", govorila je Milijana.

"Ništa nisam uradio. Takva joj je faza. Ona je ljubomorna", rekao je Žabac.

"Nisam ja ljubomorna uopšte, ne zanima me. Ja sam se kopčala na leđa, sada sam okrenula kombinezon. On se igra sa mnom i to je tako. Ja više ne vidim pravu situaciju. Ja nisam za zaj*banciju. Da Bog da ti umrla žena", rekla je oštro Milijana.

"Ona je utripovala nešto", rekao je Žabac, a Milojko i Aleksandra su ih posmatrali sve vreme dok su se mazili na kauču.

"On je rekao sinoć da se sve dogovorio sa ženom zbog rijalitija", viknula je Milijana.

