EDO I TOMOVIĆ BORE SE OKO MITROVE: Gospodin Torta sa njom se viđa godinu dana, ali on Crnogorcu nije PREPREKA! (VIDEO)

Vladimir Tomović i Edis Fetić gostovali su zajedno u emisiji u rijalitiju i otkrili detalje odnosa sa Draganom Mitar, a pritom se i posvađali.

Edo je rekao da poslednjih godinu dana traje romansa između Dragane i njega, kao i da mu papiri za razvod ništa ne znače, kao i da je sa svojom ženom ušao u brak iz ljubavi.

"Meni se čini da se on ograđuje od odnosa sa Draganom. Ja se jesam zaljubio, ja ne krijem svoje emocije. Ona je stopirala naš odnos. Ako izabere njega, ja ću joj pružiti ruku i krenuti dalje. Ako se odluči za mene, ja neću dozvoliti da nijedna trunka padne na nju. Nije mi on prepreka. Prvi poljubac koji se desio među nama je kada je on ušao. Ona nije pokazao želju za njom. Ja ću se boriti za nju dokle god da vidim da ima nade. Vredi da se borim za nju. Ako ona izabere muškarca koji ima troje dece i ženu, a ne izabere slobodnog čoveka, ja ću sve to poštovati", rekao je Vladimir.

"Gospodin Torta" kasnije je počeo da "bocka" Vladimira govoreći mu kako vuče maloletnice i klinke.

"Ona su u mom zagrljaju oseća spokojno. To je jedini zagrljaj u kojem se ona oseća spokojno, kada ne mora da strepi da li će od mene da doživi grubost, već samo miran san. On nju gleda kao robu, a ja sam u nju zaljubljen, a ti se blago meni lepo vrati ženi", rekao je Vladimir.

"Ona je prvenstveno kupljena emocija. O nasilništvu ne može da priča niko ko je izbačen zbog toga iz rijalitija", uzvratio mu je Edo.

