MILIJANU OVAKO JOŠ NIKO NIJE NAZVAO! Žabac šokirao celu Srbiju: Potpuno promenio PLOČU!

Milijana Božić i Nemanja Stamatović Žabac na samom početku žurke u vili "Parova" osamili su se u Tajnoj sobi, pa razgovarali na temu braka. Naime, mlada Pilatovićka poželela je da, pošto izađu iz rijalitija, kao par započnu zajednički život te da mu postane i žena.

Njegov odgovor iznenadio je sve.

"Da najavim, ovo je moja buduća gospođa, Milijana Stamatović. Da li mogu da zamolim produkciju da u to ime pošalje dva vinjaka kolu?", šokirao je Žabac, ne ulazeći dalje u detalje.

Milijana je možda sigurna u to šta joj je on upravo rekao, ali se zato na društvenim mrežama potegla ozbiljna polemika o tome - da li je to uradio samo da je smiri, ili da se izvuče iz daljih razgovora na ovu temu.

