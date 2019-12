TOMOVIĆ VENE PORED DRAGANE MITAR?! Svi detalji šok rasprave: Zbog ovoga je spreman i da je OSTAVI!

Vladimiru Tomoviću nimalo nije bilo pravo što je Dragana Mitar sa čuvenim Tortom skoro sat vremena provela u radionici. Iako su tamo samo razgovarali, đetić je uleteo Mitrovoj u kupatilo kada je otišla da opere kosu i ispričao joj da mu ne prija kada se oseća kao "neko treći koji smeta" i da je zbog ovoga spreman i da stavi tačku na njihov svakako turbulentan odnos.

"Meni to smeta. Ja sam posesivan kad je ljubav u pitanju. Bolje da mi kažeš -Vladimire, skloni se... bolje nego da budem treći tu. Osećam se kao degenerik. Kao da sam ja neko ko smeta, a on je tu da priča s tobom kad hoće", pričao je Tomović s vrata.

foto: Printscreen

"Neću da budem budala. Ovo je stvarno bezvredno. Dođeš, pričaš sa njim po dva, tri sata, za stolom po par sati. Meni to ne treba. Možemo mi da popričamo... stavimo tačku i to je to", šokirao je on.

"Pa jeste, tu se i ja slažem..." bil oje sve što je Dragana uspela da izgovori tokom njegovog izlaganja.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

