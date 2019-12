IMUĆNOG POLITIČARA ORGIJE SA SANJOM MIRKOV KOŠTALE SVEGA 250€? Nismo silazili s nje! Ona u rijalitiju GLUMI SVETICU?!

Sanja Mirkov priznala je po početku aktuelne sezone "Parova" da se svojevremeno bavila prostitucijom, međutim šokantniji od toga svakako su navodi izvesnog imućnog političara, koji tvrdi da je zajedno sa prijateljima proveo veoma burnu noć sa njom.

On je, navodi se, istakao da je Sanja orgijanje naplatila svega 250 evra nakon jednog iscrpljujućeg sastanka.

"Ova mala Sanja je prava bomba. Imao sam priliku da degustiram njeno telo i prava je bomba u krevetu. Moji prijatelji i ja smo bili na nekom iscrpljujućem sastanku i odlučili smo da pozovemo Mirkovu jer se po gradu pročulo da odlično radio kao prostitutka", počeo je on, a onda i nastavio:

"Jedan ceo dan i celu noć smo orgijali na tajnoj lokaciji. Ona je sve ukupno naplatila 250 evra. Moj kolega je želeo da proba analni se*s, ali je to ona naplaćivala dodatnih 80 evra. Ma, da vam ja nešto kažem, nismo silazili sa nje. Vidim kako u vili 'Parova' glumi neku sveticu, a ni sama nije baš kako treba", ispričao je on, pa zaključio kako su to bile najbolje orgije.

"Svi su bili oduševljeni sa Sanjom i verovatno ćemo je ponovo zvati kad napusti vilu."

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs, M.G/Alo/Foto: Happy screenshot

Kurir