MAJKA DRAGANE MITAR ULAZI U RIJALITI?! Planira da unese samo jednu stvar od koje će se SLEDITI, a o njemu ni REČ!

Jadranka, majka Dragane Mitar, aktuelne učesnice rijalitija "Zadruga", u oočajnom je stanju zbog ljubavnog života ćerke i priželjkuje da uđe na imanje u Šimanovcima kako bi ćerku dozvala pameti.

Po ulasku u "Zadrugu" modelsica je privukla pažnju javnosti vezom sa Vladimirom Tomovićem, a onda je u rijaliti ušao Edis Fetić, njen oženjeni dečko iz spoljnog sveta.

Gospođa Jadranka progovorila je o tome kako gleda na ljubavni život svoje ćerke.

"Meni su konfuzne sve te stvari koje se dešavaju između Dragane i Eda i Dragane i Vlade. Moja ćerka je jako svojeglava i tvrdoglava. Šta odluči, to mora tako da bude. Ona je mažena i pažena možda i previše, pa neke stvari radi i na svoju štetu", kazala je.

Draganina majka progovorila je i o svom ulasku u "Zadrugu".

"Apelujem na Milicu Mitrović da me ubaci u "Zadrugu". Ušla bih sa bičem da im pokažem, drugačije se ne bi smirili. Mada, plašim se da uđem, da me ne nagrde, jer ja ne znam da li je to njihov dogovor", istakla je majka Dragane Mitar.

Ona je otkrila i koga bi pre za zeta - Vladimira Tomovića ili Edisa Fetića. "Edo nije za nju, al' je ona u njemu našla utehu", bila je jasna gospođa Jadranka, dok Vladimira nije želela da komentariše.

