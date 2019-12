SPLAVARUŠO JEDNA, RECI ODAKLE SI! Zola i Maja posvađali se na krv i nož, pa isplivali ŠOK detalji!

Maja Marinković i Lazar Čolić Zola posvađali su se, a onda su pale žestoke prozivke.

"Da ne znam da je ona Maja, pomislio bih da je ona časna sestra", dobacio je Zola Maji.

"On je samo sujetan, zato što sam ga odbila. On vrlo dobro zna da ja nikad ne bih bila sa njim. Kad je Miljana bila diskvalifikovana, on je odmah meni prišao, to su svi videli i dobijao je pitanja zbog toga. Slao mi je poruke, ja sam ga iskulirala. Mislila sam da je dobar dečko, a sad sam shvatila da je samo zbog para sa Miljanom", rekla je Maja.

"Reci ko si! Ljudi ti se podsmevaju! Čega se bojiš? Kaži odakle si?! Splavarušo jedna", rekao je Zola, a kasnije je optužio i Maju da se bavi prostitucijom.

Miljana je potom ustala i rekla da je Maja poštena i da se nikada nije bavila takvim poslovima.

